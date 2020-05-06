بعد 24 ساعة من انطلاقتها.. أمير جازان أول الداعمين لحملة «تراحم»

تلقت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم " تراحم"، اليوم الأربعاء، تبرعًا كريمًا من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجنة، دعمًا لبرامجها الخيرية الهادفة إلى التخفيف من معاناة أسر النزلاء خلال هذا الشهر المبارك.

يأتي ذلك بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على تدشين فعاليات الحملة الإلكترونية "أسر السجناء مسؤوليتنا".

وقد أعرب رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة -باسمه ونيابة عن الأعضاء والعضوات ومنسوبي ومنسوبات الإدارة التنفيذية- عن خالص الشكر والعرفان لأمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته أنشطة اللجنة، وحرصه وتفاعله الدائم مع أوضاع الفئات المشمولة برعايتها.

وأشار إلى استمرار اللجنة في تنفيذ مشاريعها الرمضانية من سلال غذائية، وإعانات مالية، وتسديد إيجارات المساكن وفواتير الكهرباء وكسوة عيد الفطر المبارك، بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للجنة الوطنية الرئيسية بالرياض، وبعض فاعلي وفاعلات الخير من داخل وخارج المنطقة.

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