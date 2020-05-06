عبر منصة أبشر.. خطوات وشروط تسجيل جميع الجنسيات في مبادرة «عودة»

أتاحت وزارة الداخلية، التسجيل وبشكل استثنائي لجميع الجنسيات في مبادرة عودة التي أطلقتها مؤخرًا، وذلك لمن يرغب من المقيمين حاملي تأشيرة (الخروج والعودة، والنهائي، وتأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها، والتأشيرة السياحية) من السفر جوًا لبلدانهم، وذلك عبر تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيًا.

وتستعرض «عاجل» خطوات الاستفادة من مبادرة «عودة» لجميع الجنسيات حيث لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في منصة أبشر، وهي خطوة بغرض التسهيل على المقيمين للاستفادة من مبادرة عودة.

تبدأ أولى الخطوات بالدخول على أيقونة «عودة» من منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، ثم تعبئة الحقول المطلوبة وهي (رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول).

وعند الموافقة على الطلب سيتم إخطار المستفيد عبر رسالة نصية تتضمن (موعد الرحلة، رقم التذكرة)، ثم يقوم المستفيد بشراء التذكرة والتوجه إلى المطار في الموعد المحدد.

وتعد الرسالة النصية للحجز المستلمة على الهاتف من أبشر، تصريحًا للتنقل تُمكّن المقيم المستفيد من الذهاب للمطار قبل موعد الرحلة، ويمكن طباعة كافة البيانات من المنصة.

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ويشترط للاستفادة من مبادرة عودة، أن يكون لدى صاحب الطلب بصمة في النظام، وجود تأشيرة سارية المفعول، جواز سفر ساري المفعول، عدم وجود ملاحظة أمنية على صاحب الطلب، وأن تكون جهة الوصول ضمن الدول المشمولة في المبادرة.

يمكن التسجيل في مبادرة عودة عبر منصة أبشر على الرابط التالي: هنا.

يشار إلى أن وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق أن مغادرة المقيمين المستفيدين، ستكون عبر المطارات التالية: (مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة) بعد موافقة الدول السماح باستقبال رعاياهم.

يذكر أنّ هذه المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وهي (وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني، والهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية)، بالإضافة للقطاعات الأمنية (مديرية الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للسجون، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية).

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