الحصيني: أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق بالمملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات برد على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس أمطار متفاوتة -إن شاء الله- من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة وشرقها».

وأضاف أن الحالة تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية، فيما يكون الغبار متفاوتًا على القصيم وشمال الرياض من خفيف لمتوسط ظهر اليوم الأربعاء.

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، ونجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كما توقعت تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل تمتد إلى القصيم وأجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، والمدينة المنورة قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

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وأشار تقرير الهيئة العامة للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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