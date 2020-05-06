بالصور.. انتشال جثة مواطن بعد انهيار بئر بعمق 6 أمتار في بريدة

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة، اليوم الأربعاء، حادث انهيار بئر على مواطن أثناء عملية الحفر مما أدى إلى وفاته، وذكر المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، أن الحادث عبارة عن انهيار بئر بعمق 6 أمتار على مواطن في العقد الخامس من العمر.

وبين أن ذلك أثناء عملية الحفر بأرض فضاء تقع شرق حي الضاحي؛ حيث تلقى مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة، بلاغاً عن الحادث في الساعة ( 1:58 )، فتمت مباشرته وإخراج المتوفى وتنفيذ الجانب الوقائي.

وقدم العقيد أبا الخيل تعازيه لأسرة المتوفي سائلاً الله له المغفرة والرحمة، ومؤكداً في الوقت نفسه أهمية التقيد بوسائل واشتراطات السلامة عند العمل في مثل هذه المواقع الخطرة.

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