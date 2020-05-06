هيئة «حقوق الإنسان»: الأنظمة السعودية تكفل الحريات المشروعة للمواطن والمقيم

أكد مجلس هيئة حقوق الإنسان، كفالة أنظمة المملكة لجميع الحريات المشروعة للمواطن والمقيم على حد سواء، ومن بينها الحرية الدينية وممارسة أصحاب الأديان المختلفة دياناتهم بحرية في أماكن إقامتهم.

ونوه مجلس الهيئة في اجتماع عبر الشبكة الافتراضية ترأسه رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد رئيس مجلس الهيئة، بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأكد المجلس أن خلف هذه التطورات إرادة سياسية قوية أسهمت في الانتقال من حيّز الالتزامات إلى حيّز الممارسات في مجال حماية وتعزيز الحقوق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، من ضمنها التقرير لسنوي للهيئة لعام (1440-1441) هـ.