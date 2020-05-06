اجتماعي / جمعية تحفيظ الجبيل تطلق المرحلة الثانية من مشروع وقف منار القرآن بتكلفة 20 مليون



الجبيل 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

أطلقت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل أمس المرحلة الثانية من حملة "شيّد وقفك" الذي تبلغ تكلفته الاجمالية 50 مليون ريال ويتضمن إنشاء 4 مدارس نسائية .

وتستهدف المرحلة الثانية من مشروع وقف منار القرآن الذي تبلغ تكلفته 20 مليون ريال , إنشاء مدر سة الحمراء بحي الحمرا في الجبيل البلد, وهو عبارة عن مجمع نسائي يقع على مساحة 6500 متر مربع ويشتمل على روضة و مدرسة وقاعات متعددة الأغراض ومركز تدريب .

ودعا مدير عام الجمعية الشيخ خالد بن عبدالرحمن الجبر خلال ملتقى "وقف منار القرآن" الإعلامي الافتراضي "عن بعد" أمس أهل البذل والعطاء ورجال الأعمال ومديري الشركات بالمساهمة في هذا الوقف والمشروع القرآني الذي سيكون له انعكاس طيب على المجتمع وتعليم كتاب الله لبناتنا وأمهاتنا , موضحاً أن مشروع وقف منار القرآن سوف يخدم 5000 طالبة عند اكتماله بإذن الله.

// انتهى //

16:43ت م

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