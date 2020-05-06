السعودية اليوم / هولندا تسجل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أمستردام 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

سجلت هولندا اليوم 232 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المعهد الوطني للصحة الهولندي أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة، ليبلغ عدد حالات الوفاة في البلاد 5204 حالات وفاة.

// انتهى //

16:42ت م

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أمستردام 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسسجلت هولندا اليوم 232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 41319 حالة.وأفاد المعهد الوطني للصحة الهولندي أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة، ليبلغ عدد حالات الوفاة في البلاد 5204 حالات وفاة.// انتهى //16:42ت م0123

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