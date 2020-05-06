السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تغلق عدداً من المنشات بمكة لعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية



مكة المكرمة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية منشآت غذائية يدوية لعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة للحد من انتشار فيروس

وواصلت الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة تكثيف الجولات الرقابية ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان "غذاؤكم أمانة " التي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.

وقامت الفرق الرقابية من خلال جولاتها اليومية بإغلاق (٤) محلات مخالفة للتعليمات النظامية فيما يخص تراخيص المحلات والمخالفة للاشتراطات الصحية التي تستوجب إغلاق المنشأة ورصدت العديد من المخالفات الصحية وجرى إتلاف ما يقارب ١٥ كيلوجراما من الأطعمة مجهولة المصدر, كما أوقفت عدداً من العمالة المخالفة للشهادات الصحية من مزاولة النشاط ، إضافة باتخاذهم اللازم بشأن العاملين الغير متقيدين بلس الكمامات والقفازات أثناء العمل، وجرى على الفور تنفيذ الإجراءات الاحترازية وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المُخالفين.

كما أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثله في بلدية محافظة بحرة الفرعية 4 منشآت غذائية وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية وشروط العمل المستثناة.

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة بحرة المهندس رائد الشريف أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآتالغذائية, والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا وذلك حرصاً على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم, مؤكدا أن الفرق لا تتهاون في أداء واجبها على اكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة ضبط ومصادرة و إتلاف 311 كجم أسماك فاسدة قبل تداولها في بير الغنم بالعمرة.

من ناحية أخرى, ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة سيارة نقل مخالفة غير مهيأة لنقل المجمدات تقوم بنقل أسماك مخالفة للاشتراطات الصحية في حي النوارية الشرقية.

وتمكنت الفرق الرقابية من ضبط 311 كيلو جراماً من الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي, حيث جرى اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.

// انتهى //

16:35ت م

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مكة المكرمة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية منشآت غذائية يدوية لعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا وواصلت الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة تكثيف الجولات الرقابية ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان "غذاؤكم أمانة " التي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.وقامت الفرق الرقابية من خلال جولاتها اليومية بإغلاق (٤) محلات مخالفة للتعليمات النظامية فيما يخص تراخيص المحلات والمخالفة للاشتراطات الصحية التي تستوجب إغلاق المنشأة ورصدت العديد من المخالفات الصحية وجرى إتلاف ما يقارب ١٥ كيلوجراما من الأطعمة مجهولة المصدر, كما أوقفت عدداً من العمالة المخالفة للشهادات الصحية من مزاولة النشاط ، إضافة باتخاذهم اللازم بشأن العاملين الغير متقيدين بلس الكمامات والقفازات أثناء العمل، وجرى على الفور تنفيذ الإجراءات الاحترازية وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المُخالفين.كما أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثله في بلدية محافظة بحرة الفرعية 4 منشآت غذائية وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية وشروط العمل المستثناة.من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة بحرة المهندس رائد الشريف أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآتالغذائية, والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا وذلك حرصاً على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم, مؤكدا أن الفرق لا تتهاون في أداء واجبها على اكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة ضبط ومصادرة و إتلاف 311 كجم أسماك فاسدة قبل تداولها في بير الغنم بالعمرة.من ناحية أخرى, ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة سيارة نقل مخالفة غير مهيأة لنقل المجمدات تقوم بنقل أسماك مخالفة للاشتراطات الصحية في حي النوارية الشرقية.وتمكنت الفرق الرقابية من ضبط 311 كيلو جراماً من الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي, حيث جرى اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.// انتهى //16:35ت م0115

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.