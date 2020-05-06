

نجران 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

نفذت جمعية "رعاية مرضى السرطان" بمنطقة نجران أمس، برنامجاً تدريبياً عن "الأورام"، وذلك من خلال البث المباشر عبر تطبيق برنامج زووم.

وتناول البرنامج الذي قدمه الدكتور هويج آل مخلص، التعريف بالأورام ومراحلها وأنواعها الرئيسة والعوامل المسببة لها، وكيفية تكونها.

ويأتي البرنامج ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية التي تنظمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.

// انتهى //

16:25ت م

0112





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / جمعية "رعاية مرضى السرطان" بنجران تنفذ برنامجاً عن "الأورام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.