السعودية اليوم / 553 طالباً وطالبة بتعليم نجران يجتازون اختبار موهبة



نجران 13 رمضان 1441هـ الموافق 6 مايو 2020م واس

اجتاز 553 طالباً وطالبة من منطقة نجران اختبار مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة بعد التحاقهم في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين 2020.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي أن الطلاب الموهوبين هم علماء المستقبل ويعلق عليهم الوطن آمالاً عريضة وينتظر منهم الإبداع و التميز في كافة المجالات التنموية التي تعود على بلادهم بالنماء و الازدهار كونهم قادة المستقبل ، مشيداً بما تحظى به هذه الفئة وجميع طلاب التعليم من اهتمام ودعم من حكومتنا الرشيدة ومتابعة من وزارة التعليم.

وأوضح أن تعليم المنطقة يولي أهمية كبيرة للطلاب والطالبات الموهوبين ، ضمن المشروع الوطني للكشف عن الموهوبين بالمملكة العربية

ووجه العتيبي الشؤون التعليمية وإدارة الموهوبين بالاستمرار في تقديم الرعاية والدعم للطلاب وإشراكهم في البرامج الاثرائية الدولية والمحلية حسب الدرجات المؤهلة ومتطلبات البرامج والمعايير التي يخضعون لها ودعمهم من خلال البرامج التي تؤهلهم وتدعمهم و تزيدهم تميزاً وإبداعاً.

وأشار إلى أن طموح طلاب وطالبات منطقة نجران لا يقف عند حد معين بل يتجاوز المشاركات المحلية والسعي إلى تمثيل الوطن خارجياً وبفضل -الله تعالى -حقق العديد من طلاب المنطقة مراكز متقدمة على المستوى المحلي والعالمي.

// انتهى //

16:25ت م

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نجران 13 رمضان 1441هـ الموافق 6 مايو 2020م واساجتاز 553 طالباً وطالبة من منطقة نجران اختبار مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة بعد التحاقهم في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين 2020.وأكد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي أن الطلاب الموهوبين هم علماء المستقبل ويعلق عليهم الوطن آمالاً عريضة وينتظر منهم الإبداع و التميز في كافة المجالات التنموية التي تعود على بلادهم بالنماء و الازدهار كونهم قادة المستقبل ، مشيداً بما تحظى به هذه الفئة وجميع طلاب التعليم من اهتمام ودعم من حكومتنا الرشيدة ومتابعة من وزارة التعليم.وأوضح أن تعليم المنطقة يولي أهمية كبيرة للطلاب والطالبات الموهوبين ، ضمن المشروع الوطني للكشف عن الموهوبين بالمملكة العربية السعودية الذي أعلنته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين من خلال رعايتهم ودعمهم وتشجيعهم وتقديم الدورات المختلفة لهم وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، وتمثيل الوطن في المحافل والمشاركات العالمية كون ذلك يعد واجباً وطنياً وخياراً استراتيجياً للرؤية.ووجه العتيبي الشؤون التعليمية وإدارة الموهوبين بالاستمرار في تقديم الرعاية والدعم للطلاب وإشراكهم في البرامج الاثرائية الدولية والمحلية حسب الدرجات المؤهلة ومتطلبات البرامج والمعايير التي يخضعون لها ودعمهم من خلال البرامج التي تؤهلهم وتدعمهم و تزيدهم تميزاً وإبداعاً.وأشار إلى أن طموح طلاب وطالبات منطقة نجران لا يقف عند حد معين بل يتجاوز المشاركات المحلية والسعي إلى تمثيل الوطن خارجياً وبفضل -الله تعالى -حقق العديد من طلاب المنطقة مراكز متقدمة على المستوى المحلي والعالمي.// انتهى //16:25ت م0111

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