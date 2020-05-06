السعودية اليوم / فرع النقل بنجران يواصل أعمال صيانة الطرق أثناء فترة الأمطار



نجران 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

يواصل فرع وزارة النقل بمنطقة نجران تتبع تجمع مياه الأمطار على طرق الوزارة بهدف معالجتها نهائياً.

وأكد الفرع تكثيفه لأعمال الصيانة الدورية خلال هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة تساقط أمطار من وقت إلى آخر، وتقصي مواقع تجمع المياه على الطرق التابعة للفرع لدراستها والتخلص منها بشكل جذري ونهائي بما يضمن –بمشيئة الله- إنهاء كل نقاط تجمع مياه الأمطار، وعدم الحاجة إلى شفط نقاط تجمعها بصهاريج المياه.

وأوضح الفرع أن أعمال الصيانة والمعالجة شملت عددا من الطرق، منها طريق 177 بداية جسور المطار وسطح الجسر الثاني والطريق الرئيسي، وجسور المطار في الجزيرة الطرفية وطريق الملك عبدالله رقم 1061 مخرج جسر الحضن، وطريق 15 نجران خميس مشيط، وعدة مواقع تم رفع الصبّات فيها جميعاً للسماح للمياه بالمرور.

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16:19ت م

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