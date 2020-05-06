

الخفجي 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

واصلت أمانة المنطقة الشرقية، أعمالها الوقائية في أوقات منع التجول بتكثيف عمليات التعقيم وتطهير الشوارع والأرصفة، وكثفت جولاتها الرقابية على الأسواق، للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، فيما ألزمت المنشآت التجارية بعدد من الاشتراطات الصحية المتعلقة بمنشآت النفع العام، وعدم التقيد بها يستوجب فرض الإجراءات النظامية عليها.

وأكدت الأمانة أنها تقوم بالإلزام الوقائي للمنشآت التجارية وتعقيمها حفاظاً لحماية المستهلك والنفع العام، من خلال الاشتراطات الخاصة بالمنشأة، ومنها تحديد وتنظيم مدخل للدخول والخروج قدر الإمكان وعمل مسارات للزبائن وتحديد نقاط مسافة لوقوف الزبائن عند المحاسبة "الكاشير"، ووضع المعقمات عند المدخل وعلى جميع طاولات المحاسبة، إضافةً إلى وضع لوحة إرشادية بالتعقيم وتوفير القفازات وتعقيم أسطح التلامس و جميع السلال و العربات قبل وبعد الاستخدام، وتفعيل التوصيل للمنازل إن أمكن و تفعيل الدفع الالكتروني والتقليل من استخدام العملات النقدية قدر الإمكان.

وأشارت أمانة الشرقية، إلى أن الاشتراطات المتعلقة بالعمالة تتضمن توفير جهاز فحص درجة حرارة و فحص العاملين مرتين يومياً قبل الدخول الى المنشأة لجميع الموظفين والعمال وتوصية العمالة بالاهتمام بالنظافة الشخصية وتوعيتهم بالممارسات الصحية أثناء العمل أو في السكن وتوفير وسائل الأمن والسلامة ولبس الزي الرسمي ولبس القفازات والكمامات الواقية أثناء تأدية العمل والتنبيه عليهم بعدم التجمع، وفي حال وجود ارتفاع في درجة الحرارة للعامل أو أعراض مرضية أخرى يحال العامل للمركز الصحي.

// انتهى //

16:17ت م

0107





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُواصل أعمالها الوقائية بمحافظة الخفجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.