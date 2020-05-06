السعودية اليوم / البريد السعودي يحقق جائزة عالمية في خدمة العملاء



الرياض 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

حققت مؤسسة البريد السعودي , جائزة خدمة العملاء من تعاونية البريد السريع (EMS Cooperative) التابعة لمنظمة اتحاد البريد العالمي (UPU) من خلال استخدام نظام الاستعلامات الدولي الذي يعد أحد قنوات التواصل بين الدول الأعضاء في تعاونية البريد السريع للاستعلام عن الطرود والبريد الدولي.

وتأتي هذه الجائزة بعد تطبيق مؤسسة البريد السعودي للعديد من المعايير ومؤشرات الأداء المتطلب تحقيقها للترشح لهذه الجائزة، منها الرد على الاستعلامات الواردة من الدول الأعضاء وفي الوقت المحدد والرد على الاستعلامات وحلها خلال 15 يوم عمل.

وأعرب معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي عن اعتزاز البريد السعودي بحصوله على هذه الجائزة للمرة الثانية على التوالي، مشيراً إلى أن خدمة عملائنا هي أحد الركائز في استراتيجيتنا الجديدة للتحول، وهذه الجائزة تؤكد مدى حرصنا على تقديم أفضل مستويات الخدمة.

ويشهد البريد السعودي قفزات نوعية في تقديم الحلول البريدية واللوجستية الممكنة لدعم التوسع في خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الالكترونية بما يتوافق مع متطلبات رؤية 2030 وضمن توجهات المؤسسة الرامية إلى التحول الاستراتيجي كمشغل وطني يقدم منتجات وخدمات بريدية ولوجستية نوعية.

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16:13ت م

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