- 1/3
- 2/3
- 3/3
عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعاً "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل؛ شهد مناقشة الموضوعات المحالة إليها.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصها؛ تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس.
وتضمّنت الموضوعات التي ناقشتها اللجنة خلال الاجتماع، التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/1440هـ.
كما عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى اجتماعاً "عن بُعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات التي أحيلت لها تمهيداً لرفع تقاريرها بشأنها للمجلس لإدراجها على جدول أعماله.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة، حيث استعرضت اللجنة التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1440/ 1441هـ.
مجلس الشورى
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 03:06 PM
مناقشة عدد من الموضوعات لإدراجها على جدول أعمال المجلسلجنتا الحج وحقوق الانسان في "الشورى" تجتمعان "عن بعد"
عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعاً "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل؛ شهد مناقشة الموضوعات المحالة إليها.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصها؛ تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس.
وتضمّنت الموضوعات التي ناقشتها اللجنة خلال الاجتماع، التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/1440هـ.
كما عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى اجتماعاً "عن بُعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات التي أحيلت لها تمهيداً لرفع تقاريرها بشأنها للمجلس لإدراجها على جدول أعماله.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة، حيث استعرضت اللجنة التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1440/ 1441هـ.
، لجنتا الحج وحقوق الانسان في "الشورى" تجتمعان "عن بعد" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر لجنتا الحج وحقوق الانسان في "الشورى" تجتمعان "عن بعد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.