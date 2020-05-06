شكرا لقرائتكم خبر عن "المواصفات" فحص 218 عينة بالشرقية والرياض ومكة والان نبدء بالتفاصيل

- دراسة 8472 اسافسارا ودعم 22 منشاة صغيرة

- إصدار 29719 شهادة إرسالية و 21023 شهادة مطابقة منتج في منصة "سابر"

-2400 ترخيص باستخدام بطاقات استهلاك الطاقة و 50 شهادة مطابقة لاعتماد الطراز

-660 شهادة مطابقة وطنية مناظرة (IECEE) وفحص ميداني لـ 706 أجهزة قياس

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تقريراً مفصلاً للخدمات والعمليات التي نفذتها في مجال خدمة المستفيدين من المستهلكين والتجار والمستوردين خلال شهر، حيث شملت تلك الخدمات أربعة محاور تمثلت في خدمة العملاء، والعمليات التشغيلية، والتوعية والتسويق، وبناء الشراكات والتعاون مع المنظمات الدولية.

وأوضحت الهيئة بأنه تمت دراسة 8472 استفساراً في مجال خدمة العملاء، والرد على المستفيدين وإبلاغهم بالنتيجة النهائية للاستفسار خلال المدة الزمنية المحددة، وتقديم الدعم والمساندة لـ 22 منشأة صغيرة ومتوسطة للاستفادة من خدمات الهيئة.

وفي مجال العمليات التشغيلية قامت الهيئة بتنفيذ العديد من الخدمات، حيث أصدرت 29719 شهادة إرسالية و 21023 شهادة مطابقة منتج في منصة سابر الإلكترونية، حيث بلغ عدد المنتجات المسجلة في المنصة خلال فترة التقرير 53256 منتجاً.

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وبينت الهيئة أن فرق العمل لديها قامت باختبار وفحص 218 عينة في مختبراتها بمدينة الرياض وفرعيها بالمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، فيما تم الكشف على 37 سيارة مستوردة مستعملة.

وأوضح التقرير أن الهيئة أصدرت 2400 ترخيص باستخدام بطاقات استهلاك الطاقة بأنواعها المختلفة، كما أصدرت 50 شهادة مطابقة لاعتماد الطراز تؤكد بأن المنتج الحاصل على هذه الشهادة مطابق للمواصفات القياسية، كما تم إصدار 3 شهادات اختبار الكفاءة للمختبرات الخاصة، فيما تم منح تراخيص جديدة لـ 3 منشآت باستخدام علامة الجودة .

وتضمنت جهود الهيئة أيضاً خلال فترة التقرير في مجال العمليات التشغيلية إصدار 660 شهادة مطابقة وطنية مناظرة (IECEE)، كما تم الفحص الميداني لـ 706 أجهزة قياس للتأكد من مطابقتها للطراز المعتمد مسبقاً وأنها تعمل وتقيس بشكل صحيح ودقيق حسب الأنظمة واللوائح المعتمدة ضمن مبادرة المعايرة القانونية (تقييس)، فيما تم قبول ومتابعة وتوسيع مجال القبول لـ 4 جهات تقويم مطابقة .

وفي مجال تفعيل عمل المنظومة الوطنية لقطاع الحلال قامت الهيئة خلال فترة التقرير بإنهاء مسودة لائحتين فنيتين، وتم استقبال طلبات قبول 4 جهات تقويم مطابقة ضمن اللوائح الفنية الخاصة بقطاع الحلال وإخضاعها لعمليات الدراسة والتقييم .

وفي مجال التوعية والتسويق فقد قامت الهيئة بإطلاق حملة إعلامية للتعريف بالخدمات الإلكترونية المقدمة عن بُعد، حيث بلغ عدد الأعمال المنفذة التي نشرت في حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي والردود على الاستفسارات 426، فيما بلغ عدد التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة 12050 تفاعل .

وفي مجال بناء الشراكات والتعاون مع المنظمات الدولية، أوضحت الهيئة أنه تم التعاون مع منظمتي (ISO) و (IEC) لإتاحة عدد من المواصفات القياسية الدولية بشكل مجاني للحد من آثار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، حيث بلغ عدد المواصفات التي تمت إتاحتها 33 مواصفة قياسية، فيما أتاحت الهيئة 4 مواصفات قياسية سعودية لمساعدة وتمكين الجهات المختلفة من القطاعين العام والخاص لضمان التواصل الفاعل بين المنظمات وتحسين سير العمل عن بُعد وتفعيل وادارة العمل التطوعي في المنظمات.