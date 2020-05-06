شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 16 ألف كيلو أغذية في شقة سكنية بالقريات والان نبدء بالتفاصيل
رصدت الغذاء والدواء في القريات مقرًا سكنيًا يُستخدَم لتخزين منتجات غذائية في بيئة غير مناسبة، وقد تم ضبط ١٦ ألف كجم من المواد الغذائية وإحالة المُخالفين للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 16 ألف كيلو أغذية في شقة سكنية بالقريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.