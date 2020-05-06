شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 16 ألف كيلو أغذية في شقة سكنية بالقريات والان نبدء بالتفاصيل

رصدت الغذاء والدواء في القريات مقرًا سكنيًا يُستخدَم لتخزين منتجات غذائية في بيئة غير مناسبة، وقد تم ضبط ١٦ ألف كجم من المواد الغذائية وإحالة المُخالفين للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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