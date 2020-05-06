شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. تكثيف أعمال سفلتة طريق القصور بالقريات والان نبدء بالتفاصيل

تواصل بلدية القريات أعمالها في تنفيذ مشروع سفلتة طريق القصور، حيث تم تنفيذ 6000 متر مسطح ضمن المرحلة الثالثة وجاري العمل على استكمال باقي أعمال السفلتة ضمن مبادرة إنشاء وتطوير الطرق.

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