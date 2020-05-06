محمد بن مسعود - الدمام - بعد العثور على جثة المجني عليه داخل مركبته تحقق الجهات الأمنية بشرطة محافظة الجموم في جريمة قتل وقعت صباح اليوم راح ضحيتها مواطن. وتلقت الجهات الامنية بلاغاً يفيد بوقوع إطلاق نار، قبل التوجه إلى الموقع والعثور على شخص متوفى داخل مركبته نتيجة تعرضه لطلاق ناري. وستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أوسع حال توافرها. شرطة الجموم 06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 02:54 PM Advertisements بعد العثور على جثة المجني عليه داخل مركبته شرطة الجموم تحقق في مقتل مواطن بطلق ناري شرطة الجموم تحقق في مقتل مواطن بطلق ناري تحقق الجهات الأمنية بشرطة محافظة الجموم في جريمة قتل وقعت صباح اليوم راح ضحيتها مواطن. وتلقت الجهات الامنية بلاغاً يفيد بوقوع إطلاق نار، قبل التوجه إلى الموقع والعثور على شخص متوفى داخل مركبته نتيجة تعرضه لطلاق ناري. وستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أوسع حال توافرها. الكلمات المفتاحية ، شرطة الجموم تحقق في مقتل مواطن بطلق ناري ،

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