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محمد بن مسعود - الدمام - قال الجيش العراقي: إن ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد الدولي يوم الأربعاء، دون أن يسفر ذلك عن وقوع أضرار أو إصابات.
ولم تعلن أي جهة بعدُ مسؤوليتها عن الهجوم. وقال مسؤولون أمنيون إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هدف الهجوم هو قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية وتقع بجانب المطار.
وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة متحالفة مع إيران بالمسؤولية عن سلسلة هجمات صاروخية استهدفت القواعد التي تستضيف القوات الأمريكية أو وقعت بالقرب من هذه القواعد هذا العام، مع أن هذه الفصائل لم تتبنّ الهجمات.
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 02:24 PM
قال الجيش العراقي: إن ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد الدولي يوم الأربعاء، دون أن يسفر ذلك عن وقوع أضرار أو إصابات.
ولم تعلن أي جهة بعدُ مسؤوليتها عن الهجوم. وقال مسؤولون أمنيون إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هدف الهجوم هو قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية وتقع بجانب المطار.
وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة متحالفة مع إيران بالمسؤولية عن سلسلة هجمات صاروخية استهدفت القواعد التي تستضيف القوات الأمريكية أو وقعت بالقرب من هذه القواعد هذا العام، مع أن هذه الفصائل لم تتبنّ الهجمات.
، بلا أضرار ولا إصابات.. سقوط 3 صواريخ كاتيوشا قرب مطار بغداد ،
المصدر : الخليج 365
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