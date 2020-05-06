اخبار السعوديه

بكين تتحدى واشنطن: لا تملكون أي أدلة عن تسرب "كورونا" من مختبر صيني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "لا يمكنه تقديم أدلة" عن تسرب فيروس "" المستجد من مختبر صيني؛ "لأنه لا يملكها".

وقالت الناطقة باسم الوزارة هوا تشونينغ: "أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يناقشه العلماء وخبراء الطب، وليس رجال السياسة، الذين يكذبون لخدمة مصالحهم المحلية".

وأضافت: "السيد بومبيو تحدث مراراً وتكراراً، لكن لا يمكنه تقديم أية أدلة. لماذا؟ لأنه لا يملكها إطلاقاً".

وكان "بومبيو" أعلن قبل أيام أن هناك "أدلة ضخمة" على أن فيروس "كورونا" المستجد ينحدر من مختبر في مدينة ووهان الصينية، متهماً بكين بإخفاء المعلومات عن تفشي الفيروس القاتل.

فيروس كورونا الجديد

Advertisements

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 02:31 PM

بكين تتحدى واشنطن: لا تملكون أي أدلة عن تسرب "كورونا" من مختبر صيني
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أفادت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "لا يمكنه تقديم أدلة" عن تسرب فيروس "كورونا" المستجد من مختبر صيني؛ "لأنه لا يملكها".

وقالت الناطقة باسم الوزارة هوا تشونينغ: "أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يناقشه العلماء وخبراء الطب، وليس رجال السياسة، الذين يكذبون لخدمة مصالحهم المحلية".

وأضافت: "السيد بومبيو تحدث مراراً وتكراراً، لكن لا يمكنه تقديم أية أدلة. لماذا؟ لأنه لا يملكها إطلاقاً".

وكان "بومبيو" أعلن قبل أيام أن هناك "أدلة ضخمة" على أن فيروس "كورونا" المستجد ينحدر من مختبر في مدينة ووهان الصينية، متهماً بكين بإخفاء المعلومات عن تفشي الفيروس القاتل.

الكلمات المفتاحية

، بكين تتحدى واشنطن: لا تملكون أي أدلة عن تسرب "كورونا" من مختبر صيني ،
المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بكين تتحدى واشنطن: لا تملكون أي أدلة عن تسرب "كورونا" من مختبر صيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا