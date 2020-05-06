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أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس 99 رخصة منوعة عن طريق أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بُعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية دون توقف خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.
وشملت الخدمات التي قدّمتها أمانة المدينة المنورة أمس إصدار 59 رخصة بلدية للمنشآت التجارية في عدة مواقع بالمدينة المنورة، واعتماد 22 رخصة بناء لمبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار 6 قرارات مساحية، وكذلك 12 رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية.
أمانة المدينة
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 02:18 PM
59 لمنشآت تجارية و22 لمساكن و6 مساحية و12 حفرياتعن بعد.. أمانة المدينة تُصدر 99 رخصة منوعة لخدمة المواطنين
أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس 99 رخصة منوعة عن طريق أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بُعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية دون توقف خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.
وشملت الخدمات التي قدّمتها أمانة المدينة المنورة أمس إصدار 59 رخصة بلدية للمنشآت التجارية في عدة مواقع بالمدينة المنورة، واعتماد 22 رخصة بناء لمبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار 6 قرارات مساحية، وكذلك 12 رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية.
، عن بعد.. أمانة المدينة تُصدر 99 رخصة منوعة لخدمة المواطنين ،
المصدر : الخليج 365
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