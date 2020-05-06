، تنبيهان من الأرصاد لعسير ونجران.. أمطار متوسطة إلى غزيرة ،

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.
وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٩ مساءً -بمشيئة الله- وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والبرك، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتثليث، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل عسير.
كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً، بمشيئة الله.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.الأرصاد حالة الطقس
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 02:11 PM
مع نشاط في الرياح وتدني الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.
وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٩ مساءً -بمشيئة الله- وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والبرك، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتثليث، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل عسير.
كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً، بمشيئة الله.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
، تنبيهان من الأرصاد لعسير ونجران.. أمطار متوسطة إلى غزيرة ،
المصدر : الخليج 365
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