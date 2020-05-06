شكرا لمتابعة خبر عن موقف عصيب لمواطن أبلغه الطبيب بالخطأ إصابته بالإيدز قبل الزواج ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):في واقعة غريبة ، أكد مواطن مقبل على الزواج تعرضه لموقف عصيب إثر إبلاغه بإصابته بمرض الإيدز وفيروس الكبد الوبائي على غير الحقيقة بعد خضوعه لفحص ما قبل الزواج بأحد مستشفيات القنفذة ، الأمر الذي تسبب في إنهياره نفسياً وتعطيل زواجه بعد استدعاء خطيبته ووالدها وإفادتهما بأنه غير صالح للزواج !
وناشد الشاب بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة الطبيب الذي تسبب في تضرره بهذا الشكل قبل أن يعتذر له ويخبره بأن نتيجة الفحص خاطئة .
من جانبها أكدت "صحة القنفذة " أن الشاب حضر بالفعل لعمل الفحص وكانت النتيجة الأوليه أشتباه في عدوى فيروسية ، مشيرة إلى أنه تم أخذ عينة تأكيدية حسب القواعد المتبعة وجاءت النتيجة سلبية أي عدم صحة الإشتباه .
أما الطبيب فأنكر إبلاغ الشاب بالإصابة بالإيدز والفيروس الكبدي الوبائي ، وأشار إلى أنه أبلغه بإصابته بالأنيميا المنجلية وأنه تم تسليمه نتيجة الفحص في موعدها .
وقال الطبيب أنه طالب عروسه بالعلاج من نقص الحديد لمدة تتراوح بين اسبوعين إلى 8 أسابيع خشية حدوث مشاكل عند الإنجاب نتيجة إصابة الشاب هو الآخر بالأنيميا المنجلية ، مشيراً إلى أنه سيتم تسليمهما شهادة التوافق بعد انتهاء مدة العلاج .
كانت هذه تفاصيل خبر موقف عصيب لمواطن أبلغه الطبيب بالخطأ إصابته بالإيدز قبل الزواج ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.