شكرا لمتابعة خبر عن أمانة المدينة تُصدر 99 رخصة منوعة لخدمة المواطنين عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس 99 رخصة منوعة عن طريق أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية دون توقف خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشملت الخدمات التي قدمتها أمانة المدينة المنورة أمس إصدار 59 رخصة بلدية للمنشآت التجارية في عدة مواقع بالمدينة المنورة، واعتماد 22 رخصة بناء لمبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار 6 قرارات مساحية، وكذلك 12 رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية.