بالفيديو.. تدفق أمطار الخير بمنطقة سودة عسير

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): تدفقت أمطار الخير بمنطقة سودة عسير، حيث اجتمع شهر رمضان مع تساقط الأمطار ليفيض الرزق والرخاء. تدفقت أمطار الخير بمنطقة سودة عسير، حيث اجتمع شهر رمضان مع تساقط الأمطار ليفيض الرزق والرخاء. وأظهر مقطع الفيديو الذي بثه طقس عبر حسابه "تويتر" مشهد تدفق المياه مع الدعوات برفع الوباء والبلاء عن البلاد.

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