شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 16 طن مواد غذائية غير صالحة قبل طرحها بأسواق القريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة رقابية على محافظة القريات بمنطقة الجوف للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية . نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة رقابية على محافظة القريات بمنطقة الجوف للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية . وأسفرت الحملة عن ضبط مقر سكني يُستخدَم لتخزين منتجات غذائية في بيئة غير مناسبة بالمخالفة لإشتراطات الصحية . وتم تم ضبط ١٦ ألف كجم من المواد الغذائية الغير صالحة وإحالة المُخالفين للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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