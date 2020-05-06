شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الشؤون الإسلامية: تأخير الآذان بجازان من دقيقتان الى ثلاثة دقائق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): حسمت وزارة الشؤون الإسلامية بجازان الجدل الدائر حول فارق التوقيت بين المحافظات الجبلية والساحلية بتأخير الآذان من دقيقتان إلى ثلاثة دقائق. حسمت وزارة الشؤون الإسلامية بجازان الجدل الدائر حول فارق التوقيت بين المحافظات الجبلية والساحلية بتأخير الآذان من دقيقتان إلى ثلاثة دقائق. ويذكر انه تم تشكيل لجان في القطاعات الجبيلة والتي وقفت على أكثر من مكان في المناطق الجبلية، ورأت تأخير الآذان عن توقيت أم القرى من دقيقتين إلى ثلاثة دقائق حسب الفارق بين الغروب في التوقيت والغروب في الحقيقة. وتم توجيه المؤذنين في تلك المواقع بمراعاة هذا التأخير.

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