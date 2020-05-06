شكرا لمتابعة خبر عن "الزعاق" يكشف موعد تعامد الشمس على المناطق الجنوبية بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء بدء تعامد الشمس على المناطق الجنوبية بالمملكة بعد أسبوع . كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء بدء تعامد الشمس على المناطق الجنوبية بالمملكة بعد أسبوع . وقال "الزعاق " في تغريدة له عبر " تويتر " أن الشمس ما زالت تتحرك لجهة الشمال ولن تتعامد على المناطق الجنوبية إلا بعد اسبوع ، مشيراً إلى أنها في طريقها لبلوغ مدار السرطان العالمي الذي يمر على ثلاث دول خليجية وهي السعودية والإمارات وسلطنة عمان .

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