شكرا لمتابعة خبر عن العثور على سيارة بعد 24 ساعة من سرقتها بشقراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نجحت الجهات الأمنية بمحافظة شقراء في العثور على مركبة وافد سرقها أحد الجناة وفرً بها لجهة مجهولة .
وفي التفاصيل ، فقد كان الوافد " سوداني الجنسية " تاركاً مركبته وبداخلها المفتاح داخل محطة وقود ، فباغته المجرم وركب السيارة وفرً بها .
وعلى الفور قام صاحب السيارة بإبلاغ مخفر أشيقر بالواقعة ، ليتم تكثيف البحث عنها وتم العثور عليها خلال 24 ساعة فقط .
وكشفت مصادر أنه تم العثور على السيارة على طريق المستوى قرب وادي الخويش الشمالي ، وتم معاينتها ورفع الأدلة الجنائية .
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