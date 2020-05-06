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العثور على سيارة بعد 24 ساعة من سرقتها بشقراء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نجحت الجهات الأمنية بمحافظة شقراء في العثور على مركبة وافد سرقها أحد الجناة وفرً بها لجهة مجهولة .

وفي التفاصيل ، فقد كان الوافد " سوداني الجنسية " تاركاً مركبته وبداخلها المفتاح داخل محطة وقود ، فباغته المجرم وركب السيارة وفرً بها .

وعلى الفور قام صاحب السيارة بإبلاغ مخفر أشيقر بالواقعة ، ليتم تكثيف البحث عنها وتم العثور عليها خلال 24 ساعة فقط .

وكشفت مصادر أنه تم العثور على السيارة على طريق المستوى قرب وادي الخويش الشمالي ، وتم معاينتها ورفع الأدلة الجنائية .

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