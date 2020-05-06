6 بنود تحكم الإستراتيجية الجديدة لتطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن استراتيجية تطوير الإعلانات الارجية داخل المدن والتي وافق عليها مجلس الوزراء أمس الثلاثاء .
وتنص الإستراتيجية على السماح لنماذج استثمارية متعددة وتمنوعة للشراكة مع القطاع الخاص ، وإتمام إجراءت الفرص الإستثمارية في مجال الإعلانات من خلال بوابة الإستثمار البلدي " فرص " .
كما تنص على تمكين التحول الرقمي في الوسائل الإعلانية بما يخدم المشهد الحضاري ، وزيادة الحد الأقصى لمدد العقود الإستثمارية للإعلانات الخارجية حتى 10 سنوات بما يمكن من ضخ المزيد من الإستثمارات .
الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الجديدة تعدف إلى زيادة ضخ الإستثمارات في الإعلانات الخارجية داخل المدن ، وتحسين المشهد الحضاري بالتحول الرقمي وزيادة الناتج القومي .
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