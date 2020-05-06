وزير الصحة السعودي يكشف أسباب انخفاض معدل وفيات كورونا

كشف وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، عن أسباب انخفاض معدل الوفيات بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ أقل من 0.7% مقارنة بـ 7% المعدل العالمي.

وقال الربيعة: "إن المعدل العالمي أكثر من 10 أضعاف المعدل في المملكة وهذا لسببين رئيسيين: أولا: وجود بروتوكول علاجي دقيق وموحد طورته وزارة الصحة من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين الذين يقومون بالاجتماع بشكل يومي لتحديث البروتوكول بناء على كل جديد في طرق العلاج".

وأضاف الربيعة: "السبب الثاني هو نتيجة الفحص الموسع والمسح النشط الذي تقوم الوزارة من خلاله بتتبع الحالات والبحث عنها والوصول لها قبل انتشارها وقبل أن تسوء الحالات، وهذا نتج عنه سرعة تقصي وعلاج الحالات بشكل عاجل".

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وأشار إلى أن ازدياد حالات الإصابة في الأسبوعين الماضيين التي تجاوزت 1000 حالة يوميا جاء نتيجة للفحص الموسع الذي تقوم به الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة، وفق تصريحات نقلتها "شبكة العين الإخبارية".

وشدد الربيعة على أن الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من 65 عاما أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية، بحسب بيان وكالة الأنباء السعودية.

ولفت وزير الصحة السعودي إلى أن المملكة منذ بداية الجائحة عملت على تخصيص آلاف الأسرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمرضى الفيروس، والشاغر منها اليوم أكثر من 96% وبتطبيق الإجراءات الوقائية لن نحتاج لها".