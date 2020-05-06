«حساب المواطن»: 4 أيام على إيداع الدفعة الـ30

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، أنه يتبقى 4 أيام على إيداع الدفعة الـ30 من البرنامج في حسابات مستحقي الدعم، وهو ما يوافق الأحد المقبل في اليوم العاشر من شهر مايو الجاري.

وقال البرنامج، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «4 أيام على إيداع الدفعة الـ30 من برنامج حساب المواطن».

وفي وقت سابق، بدأ برنامج حساب المواطن تطبيق تعديل ضوابط الدعم التي تشمل الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد بجانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وأوضح البرنامج أن إجمالي مخصصات الدعم المقدمة من البرنامج منذ انطلاقته حتى الدفعة الأخيرة بلغت أكثر من 68.8 مليار ريال، فيما يستفيد من البرنامج حاليًّا أكثر من 12.7 مليون مستفيد من إجمالي المسجلين البالغ عددهم نحو 15 مليون شخص.

وتضمَّنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم عبر برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م، ويشمل ذلك من تقدَّم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو من لم تتم دراسة أهليته. ويستثنى من ذلك إضافة تابعين إلى المستفيدين الحاليين حتى تتم مراجعة الضوابط مستقبلًا.

وأشار البرنامج إلى أنه سيتم ضم وتسجيل كل الحالات المسجلة لتتم دراسة أهليتها حتى دفعة شهر مارس، فيما كان التسجيل متاحًا في البرنامج منذ انطلاقه في ديسمبر 2017 حتى مارس 2020م؛ ما أتاح المجال للمواطنين التسجيل والاستفادة من خدمات برنامج حساب المواطن.

وتضمنت التعديلات إلزام المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد تبلغ سنه 18 عامًا أو أكثر؛ لكون دعم الأسرة هدفًا من أهداف البرنامج، ولكون الأسرة تشترك في استهلاك الطاقة؛ حيث اتضح أن هناك فئات معينة من المسجلين كمستقلين لا يستوفون معايير الاستحقاق؛ لأنهم يسكنون مع أسرهم.

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وطالب البرنامج المستفيدَ المستقل برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار - صك ملكية السكن - مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما أُعطي المستقلون مهلة شهرين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة؛ لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمنت تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق؛ بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة الـ28 من شهر مارس 2020م (بنزين91: 1.55 ريال/لتر، وتعرفة الكهرباء 0.18 هللة/كيلو واط).

وجاء هذا التعديل بهدف ضمان توجيه المنافع الحكومية؛ ليركز البرنامج في دعمه على الفئات الأكثر استحقاقًا ورفع كفاءة الدعم بما يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد. ودعا البرنامج المستفيدين إلى استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الدعم التي ستصل من البرنامج إذا كان المستفيد مستوفيًا شروط الأهلية والاستحقاق.

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