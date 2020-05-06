أمانة جدة تغلق 4 مراكز تجارية لعدم تطبيق إجراءات مكافحة كورونا

لحماية السكان من انتقال العدوى بالفيروس..

أغلقت أمانة محافظة جدة أربعة مراكز تجارية في المحافظة؛ لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية، لحماية السكان من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وكانت الأمانة سمحت للمراكز التجارية بالعمل بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتي من أهمها كشف درجة حرارة العاملين والمتسوِّقين، وتخصيص غرفة عزل للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، إضافة لتوفير المعقمات والكمامات والقفازات، بجانب توفير التباعد الاجتماعي داخل المراكز.

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