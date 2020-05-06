«تعليم جازان» يدشن مبادرة للتبرع بالدم بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة

دشَّنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، مساء أمس الثلاثاء، مبادرة للتبرع بالدم بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، بحضور المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، ومدير مديرية الشؤون الصحية عبدالرحمن بن دبي الحربي، وذلك بمقر بيت الطالب بمدينة جيزان .

واستمع مديرا التعليم والصحة لدى وصولهما مقر التبرع شرحًا من رئيس قسم النشاط الكشفي رمزي آل عمر عن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل المقر والتي تطبق على جميع الراغبين بالتبرع، تلاه عرض مرئي يستعرض الجهود المشتركة بين التعليم والصحة في المنطقة للحد من انتشار الفيروس والتي تضمنت مبادرات متعددة كتقديم التعليم للعديد من المباني المدرسية للصحة وتنفيذ المبادرات التطوعية داخل مراكز التسوق وأسواق المواد الغذائية.

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وعبر الدكتور إبراهيم أبوهادي عن فخره بجميع الإجراءات التي اتخذتها القيادة الرشيدة للمحافظة على الأرواح وحماية الإنسان، والتي أصبحت نموذجًا يحتذى به على مستوى العالم، مثمنًا جميع الجهود المبذولة من أبطال الصحة لمواجهة هذه الجائحة، مشيدًا بمستوى التعاون الكبير بين الصحة والتعليم بالمنطقة والذي جاء تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه، مضيفا أن وزير التعليم كان قد وجه بتسخير جميع الإمكانات في إدارات التعليم بالمملكة والتعاون مع الجهات المعنية من خلال نشر ثقافة التطوع للحد من انتشار فيروس كورونا، مقدمًا شكره لمنفذي المبادرة من منسوبي صحة جازان ومشرفي إدارة النشاط الطلابي .

من جانبه، أكّد عبدالرحمن الحربي أن المملكة تحظى بقيادة حكيمة وضعت الإنسان أولًا واهتمت بتوفير الرعاية الصحية الكاملة له، مشيرًا إلى أنّ القطاع الصحي بالمنطقة يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من أمير المنطقة ونائبه، مقدمًا الشكر لتعليم جازان على مبادراته المتعددة والتي تأتي داعمة لجهود الصحة في الحد من انتشار الفيروس، متمنيًا الصحة والسلامة للجميع .

يذكر أن المبادرة ستستمر لمدة خمسة أيام وتهدف للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا ونشر ثقافة التطوع بالمنطقة والتي تشكل أحد برامج رؤية المملكة 2030 بالإضافة لدعم بنوك الدم، وشهد اليوم الأول من المبادرة تبرع عدد من منسوبي التعليم بكمية تعادل (11250) جرامًا.