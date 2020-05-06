لتسهيل الإبلاغ عن الحوادث والمخالفات المرورية.. تعرف على مزايا تطبيق «نجم»

ساهم التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته شركة نجم لخدمات التأمين عام 2015 للتبليغ عن الحوادث بشكل آلي في تسهيل متابعة حالة الحادث من إرسال الطلب، وحتى وصول تقرير الحادث لشركة التأمين المعنية.

وساعد تطبيق نجم الخدمات الإلكترونية في فكّ الاختناقات المرورية التي تنجم عن الحوادث البسيطة، حيث لم يَعُد أطراف الحادث مضطرين للانتظار بمكان الحادث لحين وصول محقق «نجم»، كما أطلقت مؤسسة النقد العربي عبر شركة نجم خدمة «أحقية» لإتاحة خدمة الاطلاع على استحقاق خصم تأمين المركبات للعملاء من خلال سجل التأمين للعميل قبل شرائهم لوثائق تأمين المركبات.

مزايا تطبيق نجم

وأوضحت شركة خدمات التأمين، أن تطبيق نجم له عدد من المزايا يتمثل أهمها في الإبلاغ عن الحادث بشكل آلي وسهل، مع إمكانية متابعة حالة الحادث من إرسال الطلب حتى وصول تقرير الحادث لشركة التأمين المعنية.

أيضًا يمكن عبر تطبيق نجم الاستعلام عن وثائق التامين بإدخال الرقم التأميني فقط، كما يمكن للمستخدم التآكد من صلاحية التأمين وسجل التأمين الخاص به، كما يساهم في أن يكون زمن الاستجابة على نحو أفضل، باستخدام تقنية متطورة لتعيين الحادث بشكل آلي إلى أقرب محقق نجم دون تدخل بشري على قدر الإمكان.

ويوفر تطبيق نجم عدة مزايا أخرى أبرزها متابعة الحادث وحالته مع شركة التأمين وإمكانية معرفة وصول المحقق المندوب عن شركة التأمين عن طريق متابعة مكانه بالخريطة وتتبع مسار الحادث بعد الإبلاغ عنه وإمكانية تحديد موقع وأماكن فروع شركة نجم للتأمين بالخريطة مع معلومات كاملة عن كيفية الاتصال.

ساما تطلق خدمة «أحقية» عبر نجم لخدمات التأمين

Advertisements

وقبل 3 أعوام، وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين لإتاحة خدمة الاطلاع على استحقاق خصم تأمين المركبات للعملاء من خلال سجل التأمين للعميل قبل شرائهم لوثائق تأمين المركبات، وقد تمّ تنفيذ ذلك من خلال خدمة «أحقية» المتوفرة على موقع شركة نجم الإلكتروني.

وكشفت مؤسسة النقد العربي أنّ هذه الخطوة جاءت انطلاقًا من دور المؤسسة في تطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمَن لهم، وتسهيلًا على المؤمن لهم الذين يرغبون في معرفة ما يحتويه سجلهم التأميني من خصم على تأمين المركبات بناء على سجل المطالبات التأمينية لدى شركات التأمين.

وأكدت مؤسسة النقد العربي، أنها تهدف من وراء هذا الإجراء إلى تحقيق المزيد من الوضوح والشفافية من خلال تمكين الشخص الذي ينوي شراء وثيقة التأمين من الاطلاع على نسبة الخصم المستحقة والتأكد من دقة المعلومات المقدمة مع إمكانية طلب تصحيح المعلومات وتحديثها عند اللزوم، كما أنه يساعد في تمكين أكبر عدد من طالبي التأمين من الاستفادة من خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات وتحفيز الملتزمين بالقيادة الآمنة إلى الاستمرار في التأمين على مركباتهم.

كما دعت مؤسسة النقد العربي الجمهور إلى معرفة حقوقهم واستخدام خدمة «أحقية» لمعرفة الخصم المستحق، وتقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء في حال تعرضهم لأي ممارسة غير عادلة من شركات التامين وذلك من خلال موقعها على الإنترنت.

اقرأ أيضًا:

«تقييم» و«نجم» تطلقان عملية تقدير الأضرار الطفيفة إلكترونيًا في 40 مدينة

سعودية تباشر 3 حوادث مرورية عبر العمليات الميدانية لـ«نجم» للتأمين