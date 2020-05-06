السعودية اليوم / تسجيل 244 حالة وفاة بكورونا في إسبانيا



مدريد 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

سجّلت إسبانيا 244 وفاة بسبب

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية بأن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 25817 ، بينما زاد إجمالي الإصابات إلى 220325 بعد تسجيل 996 إصابة جديدة.

// انتهى //

13:18ت م

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مدريد 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسسجّلت إسبانيا 244 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى زيادة يومية .وأفادت وزارة الصحة الإسبانية بأن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 25817 ، بينما زاد إجمالي الإصابات إلى 220325 بعد تسجيل 996 إصابة جديدة.// انتهى //13:18ت م0055

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