السعودية اليوم / تسجيل حالتي إصابة ووفاة بفيروس كورونا في تايلاند



بانكوك 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

سجّلت السلطات التايلاندية اليوم حالتي إصابة ووفاة بفيروس

وأفاد مركز إدارة فيروس كورونا (كوفيد -19) في تايلاند أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 2986، وحالات الوفاة إلى 55، فيما تعافى 14 مريضًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 2761.

// انتهى //

13:18ت م

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بانكوك 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسسجّلت السلطات التايلاندية اليوم حالتي إصابة ووفاة بفيروس كورونا ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأفاد مركز إدارة فيروس كورونا (كوفيد -19) في تايلاند أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 2986، وحالات الوفاة إلى 55، فيما تعافى 14 مريضًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 2761.// انتهى //13:18ت م0054

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