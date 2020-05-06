السعودية اليوم / مقتل 9 على الأقل من عناصر طالبان في غارة شمال شرقي أفغانستان



كابول 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

قُتل ما لا يقل عن 9 من عناصر حركة طالبان وأصيب 7 آخرون خلال غارة للقوات الأفغانية على إقليم بدخشان شمال شرقي أفغانستان.

وذكر فيلق العمليات الخاصة الأفغاني في بيان أن القوات الأفغانية شنت غارة استباقية على منطقة يافتالا بالا في بدخشان لإحباط خطة هجوم لمسلحي طالبان وقتلت 9 مسلحين على الأقل خلال الغارة، فيما أصيب 7 آخرون، مضيفًا أن القوات الأفغانية طهرت القرى من أخطار المتفجرات خلال الغارة نفسها.

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13:15ت م

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