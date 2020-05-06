السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,880 سلة غذائية للأسر المتعففة في الأردن



عمّان 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية أمس، 3,880 سلة غذائية، للأسر الأردنية المتعففة في محافظات عمّان والطفيلة والزرقاء ومعان وجرش والبلقاء.

وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع توزيع 6,000 سلة غذائية، تزن 444 طنًا، على الأسر الأردنية والفلسطينية الأكثر تأثرًا بسبب الإجراءات الاحترازية كمنع التنقل وتعطيل القطاع الخاص نتيجة لانتشار

// انتهى //

13:13ت م

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عمّان 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية أمس، 3,880 سلة غذائية، للأسر الأردنية المتعففة في محافظات عمّان والطفيلة والزرقاء ومعان وجرش والبلقاء.وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع توزيع 6,000 سلة غذائية، تزن 444 طنًا، على الأسر الأردنية والفلسطينية الأكثر تأثرًا بسبب الإجراءات الاحترازية كمنع التنقل وتعطيل القطاع الخاص نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).// انتهى //13:13ت م0050

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