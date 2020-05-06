السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران



نجران 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة،وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً - بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

//انتهى//

12:53ت م

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