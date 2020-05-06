السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا



سيئول 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، إصابتين جديدتين بفيروس

وأوضح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات قد بلغ 255 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس.

// انتهى //

12:42ت م

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سيئول 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10806 حالات.وأوضح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات قد بلغ 255 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس.// انتهى //12:42ت م0042

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