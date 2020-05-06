السعودية اليوم / روسيا تسجل 10559 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 10559 إصابة جدبدة بفيروس

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا أنه سجّل 86 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1537 حالة، فيما تماثل للشفاء 1462 شخصًا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 21 ألفا 327 شخصًا.

// انتهى //

12:36ت م

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موسكو 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 10559 إصابة جدبدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 165 ألفا و929 حالة.وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا أنه سجّل 86 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1537 حالة، فيما تماثل للشفاء 1462 شخصًا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 21 ألفا 327 شخصًا.// انتهى //12:36ت م0041

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