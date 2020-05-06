شكرا لقرائتكم خبر عن فورين بولسي : المملكة الرابح غير المتوقع في أزمة النفط والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت مجلة "فورين بولسي" الأمريكية، أن المملكة ستكون الرابح غير المتوقع في أزمة النفط. وقال الخبير العالمي جايسون بوردوف، المدير السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي في التقرير :"في حين يمكن اعتبار 2020 هو عام المذبحة للدول المصدرة للنفط، إلا أن الدولة الوحيدة على الأرجح التي ستخرج من الجائحة، الأقوى اقتصادياً وجيوسياسياً، هي المملكة.

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