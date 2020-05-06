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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 101650 حالة وارتفاع عدد الوفيات إلى 6418.
وقال المتحدث باسم الوزارة: تم تسجيل 1680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 78 حالة وفاة إضافية ناجمة عن فيروس كوفيد-19.إيران فيروس كورونا الجديد
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 01:00 PM
أعلنت 1680 إصابة و78 حالة وفاة آخر 24 ساعةإصابات كورونا في إيران تقفز فوق الـ 101 ألف حالة
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 101650 حالة وارتفاع عدد الوفيات إلى 6418.
وقال المتحدث باسم الوزارة: تم تسجيل 1680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 78 حالة وفاة إضافية ناجمة عن فيروس كوفيد-19.
، إصابات كورونا في إيران تقفز فوق الـ 101 ألف حالة ،
المصدر : الخليج 365
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