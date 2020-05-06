، 130 جولة لبلديات الطائف في يوم.. والزهراني يكشف الحصيلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال لـ"الخليج 365": "الأمانة" ماضية في تكثيف أعمالها الميدانية بشكلٍ موسع

نفّذت أمانة الطائف، أمس الثلاثاء، عديداً من الحملات الرقابية على عديدٍ من الأسواق والمطاعم؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، وتقديم غذاءٍ آمن وسليم للمستهلكين، وتحفيز المنشآت لتقديم منتجات غذائية مطابقة لمعايير السلامة الغذائية.

وأوضح الوكيل المساعد للبلديات الفرعية بالطائف فيصل الزهراني، لـ"الخليج 365"، أن "البلديات الفرعية نفّذت مساء أمس الثلاثاء فقط أكثر من ١٣٠ جولة، أسفرت عن مخالفة ٨ منشآت، وإنذار ١٣ من المحال، وإغلاق ٤ منشآت، بجانب إتلاف ومصادرة ٤٠ كيلو جراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، و١٣ لتراً من الزيوت".

وأشار إلى أن المخالفات المرصودة تنوّعت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة.

وأكد "الزهراني"؛ أن البلديات التابعة للأمانة ماضية في تكثيف أعمالها الميدانية بشكلٍ موسع؛ للحد من الغش في الأسواق والمطاعم، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وتأتي تلك الجهود في إطار سعي الأمانة لرفع جودة المنتجات الغذائية والمواد التسويقية المختلفة، إضافة إلى دعم وتطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية وتأكيد تفعيل جميع اللوائح والاشتراطات.

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أمانة محافظة الطائف