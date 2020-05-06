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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة 9 مساء.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.حالة الطقس الأرصاد
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 12:52 PM
في حالة تصحبها رياح نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط للبرد
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة 9 مساء.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.
، أمطار الباحة تستمر لـ9 مساء.. "الأرصاد" تنبّه و"المدني" يتفاعل ،
المصدر : الخليج 365
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