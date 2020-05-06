محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت 224 وفاة ليرتفع العدد الكلي للضحايا إلى 25857 أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 220325 حالة. وقالت الوزارة: تم تسجيل 224 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25857 حالة.فيروس كورونا الجديد 06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 12:24 PM Advertisements أعلنت 224 وفاة ليرتفع العدد الكلي للضحايا إلى 25857 إسبانيا.. 685 إصابة جديدة ترفع الإجمالي فوق الـ220 ألفًا إسبانيا.. 685 إصابة جديدة ترفع الإجمالي فوق الـ220 ألفًا أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 220325 حالة. وقالت الوزارة: تم تسجيل 224 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25857 حالة. الكلمات المفتاحية ، إسبانيا.. 685 إصابة جديدة ترفع الإجمالي فوق الـ220 ألفًا ،

المصدر : الخليج 365

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