محمد بن مسعود - الدمام - حصل الباحث فهد بن شافي الخليل، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تخصص قانون. ولا يزال "الخليل" يتلقى التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء بهذه المناسبة. 06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 12:24 PM Advertisements "الخليل" يحصد ماجستير القانون بامتياز من جامعة الملك عبدالعزيز "الخليل" يحصد ماجستير القانون بامتياز من جامعة الملك عبدالعزيز حصل الباحث فهد بن شافي الخليل، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تخصص قانون. ولا يزال "الخليل" يتلقى التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء بهذه المناسبة. الكلمات المفتاحية ، "الخليل" يحصد ماجستير القانون بامتياز من جامعة الملك عبدالعزيز ،

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