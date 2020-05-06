الجيش العراقي: سقوط 3 صواريخ قرب مطار بغداد المزيد

أعلن الجيش العراقي، صباح اليوم الأربعاء، سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان أوردته وسائل إعلام محلية، إن "3 صواريخ كاتيوشا سقطت، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، في محيط مطار بغداد".





Advertisements

ووفق البيان، عثرت القوات الأمنية على منصة الإطلاق مع جهاز "التايمر" في منطقة البكرية غربي بغداد.





ولم تسفر الحادثة عن وقوع أي خسائر، بحسب خلية الإعلام الأمني التي وزعت صورا للصواريخ على وسائل الإعلام.



