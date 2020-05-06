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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل محافظة أملج والوجه وضباء وحقل والبدع.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.حالة الطقس الأرصاد
حالة تستمر حتى الـ 7 مساءً.. "الأرصاد" تنبّه تبوكوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-06
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل محافظة أملج والوجه وضباء وحقل والبدع.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
11:57 AM
تشمل محافظات عدة وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل محافظة أملج والوجه وضباء وحقل والبدع.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.
، حالة تستمر حتى الـ 7 مساءً.. "الأرصاد" تنبّه تبوك ،
المصدر : الخليج 365
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